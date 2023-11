NBA | i risultati della notte 10 Novembre | Giannis Antetokoumpo ne fa 54 ma non bastano ai Bucks contro i Pacers Trae Young trascina gli Hawks

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sono solo due le partite andate in scena questaper la NBA 2023-2024, con i Milwaukeeche hanno visita agli Indianamentre gli Orlando Magic di Paolo Banchero hanno affrontato gli Atlantaa Città del Messico (Messico) per il NBA Mexico City Game. Andiamo a scoprire brevemente come sono andate queste due sfide. Gli Indiana(6-3) battono di misura i Milwaukee(5-3) col punteggio di 126-124. Daminanl Lillard rimane in panchina, con i padroni di casa che schiacciano subito il piede sull’acceleratore (25-9) sfiorando anche il +20 (30-12) e mantenendo quattordici lunghezze di vantaggio alla prima sirena (38-24). Nella seconda frazioneprova a caricarsi la squadra sulle spalle, con i ...