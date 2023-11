NBA | i risultati della notte 10 novembre | Giannis Antetokoumpo ne fa 54 | ma non basta Sconfitto Banchero

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sono solo due le partite andate in scena questaper la NBA 2023-2024, con i Milwaukee Bucks che hanno visita agli Indiana Pacers mentre gli Orlando Magic di Paolohanno affrontato gli Atlanta Hawks a Città del Messico (Messico) per il NBA Mexico City Game. Andiamo a scoprire brevemente come sono andate queste due sfide. Gli Indiana Pacers (6-3) battono di misura i Milwaukee Bucks (5-3) col punteggio di 126-124. Damian Lillard rimane in panchina, con i padroni di casa che schiacciano subito il piede sull’acceleratore (25-9) sfiorando anche il +20 (30-12) e mantenendo quattordici lunghezze di vantaggio alla prima sirena (38-24). Nella seconda frazioneprova a caricarsi la squadra sulle spalle, con i Bucks iniziano a risalire la china (58-60) rimanendo sotto di due soli possessi pieni ...

... Rolls Royce e. Alexis Garcia è invece il COO, il cui ampio background professionale comprende ... Le premesse per il token sono valide, infatti secondo gli esperti può ottenere buoninel ...

NBA, risultati della notte: Philadelphia prima a Est, crollo Lakers a Houston Sky Sport

Jokic schiaccia i Warriors, Boston cade a Phila. Gallinari ne fa 18 e Washington va La Gazzetta dello Sport

Con Lillard ai box per un problema muscolare Giannis si carica sulle spalle l’attacco di Milwaukee ma i suoi 54 punti (miglior prestazione stagionale nella Nba) non bastano per avere la meglio sui ...Sono solo due le partite andate in scena questa notte per la NBA 2023-2024, con i Milwaukee Bucks che hanno visita agli Indiana Pacers mentre gli Orlando Magic di Paolo Banchero hanno affrontato gli A ...