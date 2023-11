NBA 2023 2024 | i 54 di Antetokounmpo non bastano contro i Pacers Young guida gli Hawks in Messico

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nottata NBA che ha visto in scena solamente due sfide, ma entrambe al cardiopalma e decise nei secondi finali. A Indianapolis prosegue il brillante inizio di stagione dei, che battono 126-124 i Milwaukee Bucks di uno scatenato Giannis. I 54 punti messi a tabellino dal plurimvp di nazionalità greca noni Bucks, che hanno dovuto fare a meno di Damian Lillard a causa di un fastidio muscolare. I Bucks, dopo essere stati sotto di 18 nel primo tempo, risalgono fino al +10 nel corso del terzo quarto prima di subire il rientro dei padroni di casa. Solita prestazione da incorniciare per Tyrese Haliburton che chiude con 29 punti e 11 assist, così come finisce in doppia doppia anche il sophomore Mathurin con 26 punti e 11 assist. RISULTATI E CLASSIFICHE L’altra partita della notte si è giocata a Mexico City, dove i ...