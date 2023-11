Nave da crociera tra le onde alte | l’impressionante video

Leggi su cultweb

(Di venerdì 10 novembre 2023) Unadaè stata travolta dapresso la costa francese;che sta spopolando negli ultimi giorni sul web mostra esattamente l’incubo che hanno vissuto le centinaia e centinaia di passeggeri a bordo della Spirit of Discovery, unadadella Saga Cruises che trasportava turisti di una certa età per un viaggio che sarebbe dovuto culminare con l’arrivo alle Isole Canarie. Ma ciò non è minimamente avvenuto a causa di una tempesta oceanica durata 15 ore. LadaSpirit of Discovery, di proprietà della Saga Cruises, trasportava ben 980 passeggeri di un’età media di 76 anni tutti diretti verso le Isole Canarie. Peccato però che una tempesta in oceano aperto, ...