Natale | Gi Group | “Oltre 4 000 profili cercasi sotto l’albero da inserire in diversi ambiti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le opportunità riguardano in particolare i settori logistica, grande distribuzione organizzata, retail, horeca e fast moving consumer goods, dove si registra un notevole aumento della domanda legato anche al Black Friday Gi, la prima agenzia italiana per il lavoro, ricerca4.000per il periodo natalizio dainsu tutto il territorio nazionale. Le opportunità riguardano in particolare i settori logistica, grande distribuzione organizzata, retail, horeca e fast moving consumer goods, dove si registra un notevole aumento della domanda legato sia al Black Friday che alle festività natalizie. Insieme a questi, con la ripresa del settore, cresce significativamente la richiesta didain ambito ...