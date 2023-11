Napoli | Rrahmani non convocato dal Kosovo | ci sarà per l' Empoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Buona notizia per ilvisto che Amirnon è statodalper il match delle qualificazioni agli Europei in programma domenica contro Israele. Il difensore centrale è ...

Amirnon è stato convocato dal Kosovo per la sfida contro Israele. Il difensore delsarà dunque a disposizione di Garcia per la sfida di domenica contro l'Empoli al Maradona. La sua ...

UFFICIALE - Rrahmani non convocato per Kosovo-Israele! Ci sarà per Napoli-Empoli | FOTO CalcioNapoli24

Buona notizia per il Napoli visto che Amir Rrahmani non è stato convocato dal Kosovo per il match delle qualificazioni agli Europei in programma ...L'elenco dei calciatori impegnati contro Israele, partita che si giocherà domenica, lo stesso giorno del match degli azzurri contro l'Empoli ...