Napoli | Rrahmani convocato dal Kosovo? La scelta del ct Gliha

(Di venerdì 10 novembre 2023) Amirdalper i prossimi impegni della Nazionale? Ecco laufficiale del ct Sospiro di sollievo per il: Amir, come desiderava il club azzurro, non è infatti statoper i prossimi impegni del. PORTIERI: Muric (Burnley), Bekaj (Hatayspor), Haxhihamza (Dukagjni) DIFENSORI: Aliti (Alanyaspor), Hajrizi (Lugano), Dellova (Ballkani), Kastrati (Ujpest), Hadergjonaj (Alanyaspor), Vojvoda (Torino) CENTROCAMPISTI: I. Krasniqi (Llapi), Zyba (Ballkani), Loshaj (Istanbulspor), Muslija (Paderborn), Korenica (Manisa), Rashica (Besiktas), Bytyqi (Antalyaspor), Zeqiri (Caykru Rizespor), Ajdini (Losanna) ATTACCANTI: Rashani (Clermont), Muriqi (Maiorca), E. Krasniqi (Cluj)

L'avvicinamento a- Empoli, non diciamo dentro fuori ma è di quelle partite quelle valgono ... Domani è la giornata delle scelte, più facili in difesa visto checon forte senso di ...

Napoli, Rrahmani non convocato in nazionale e a disposizione di Garcia: cambia la formazione SOS Fanta

Il difensore kosovaro, Amir Rrahmani, prenderà parte alla sfida di domenica contro l'Empoli di Andreazzoli al Maradona.Notizie calcio. Arrivano novità positive per Rudi Garcia, che potrà contare su Amir Rrahmani per Napoli-Empoli di domenica. Il centrale difensivo, infatti, non è stato convocato per il recupero di Kos ...