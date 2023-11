(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutotra i Quartieri Spagnoli e piazza Trieste e Trento. Nella scorsa giornata, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – Nucleo Veicolihanno effettuato controlli nelle vie Pisanelli, Ruggero Leoncavallo, Santa Brigida, in vico Fico, vico Berio, Corrieri e piazza Trieste e Trento. Nel corso del servizio sono stati27poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La polizia locale diha impiegato 85 unità nei pressi dello stadio Maradona nel corso della partita di Champions League- Union Berlino. Sono stati 8 i sequestri di merce venduta senza la necessaria autorizzazione di cui 5 di gadget (maglie, sciarpe, bandiere) e 3 di bibite. Inoltre il personale impiegato ha ...

Napoli, rimossi motoveicoli abbandonati anteprima24.it

Rimossi a Napoli 19 veicoli abbandonati Agenzia ANSA

Gli agenti hanno riscontrato che effettivamente vi erano circa 200 lastre di amianto, in parte già rimosse in parte ancora in sede, e che l'attività non era segnalata né eseguita con le regole ...“Amnesty strappa volantini su ostaggi israeliani”, la replica alle accuse del video: “Infondate” Il video, diventato virale sui social, in cui un uomo accusa dei militanti di Amnesty Italia a Napoli d ...