Napoli | Osimhen punta l’Atalanta e aspetta per il contratto

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Victorprosegue con il lavoro personalizzato: possibile il suo rientro in Atalanta-. Sul frontenessuna novità Ilprepara la sfida con l’Empoli e intantoVictor. L’attaccante, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prosegue il lavoro di recupero per l’infortunio al bicipite femorale destro e sta rispettando i tempi: possibile il suo rientro in campo per la sfida controdopo la sosta nazionali. Se il recupero prosegue come da programma, lo stesso non può dirsi sul piano del rinnovo di. Mentre l’attaccanteancora le scuse ufficiali per i video comparsi sulla pagina di Tik-Tok, le posizioni sul ritocco dell’ingaggio e la clausola rescissoria rimangono ...