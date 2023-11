Napoli | Mala tempora currunt

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Corrono tempi cattivi in casa, sono diverse le circostanze che attanagliano gli uomini di Rudi Garcia. Contro l’Union Berlino ilnon riesce ad imporsi, gli azzurri cadono sempre negli stessi errori. Latita la continuità, nell’ambiente regna un senso di incertezza, come dar torto al popolo napoletano e non solo. Il pareggio dunque, non lascia sereno Rudi Garcia, la sua panchina non è mai solida. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la gara, è parso scuro in volto, si evince tutta la sua preoccupazione. Negli occhi dei calciatori azzurri si notano difficoltà, sembrano disorientati, senza una precisa idea di gioco. Quanto può durare tutto questo? Domenica al Maradona arriva l’Empoli, una squadra piena di giovani calciatori, sicuramente non è una gara da prendere sotto gamba, sotto tutti i punti di vista. Urge una svolta, il ...