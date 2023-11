Napoli | il Kosovo non convoca Rrahmani | può giocare contro l’Empoli

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilpotrà contare per la gara, ultima prima della sosta su Amir. Il difensore, nel suo ultimo periodo, non ha brillato complice anche un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo. Rudi Garcia quindi non ha potuto fondare sull’ex Verona il proprio progetto difensivo. Per fortuna del tecnico francese, il kosovaro rientrerà per la garadi Andreazzoli. Nonostante la disponibilità da parte del giocatore a rientrare nell’elenco deiti nel match, la sua nazionale, quella kosovara, ha deciso di nonre il difensore. Per questo motivo il difensore sarà in quel delvisto che la partita della sua nazionale si giocherà nello ...