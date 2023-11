Napoli | Garcia condannato a vincere

- Il giorno dopo aver sbattuto il muso sui mattoni del muro di Berlino che guardano il quartiere di Köpenick, la culla dell'Union, Rudiè stato costretto a fare un altro giro dentro di ...

Napoli, De Laurentiis non allenta il pressing su Garcia La Gazzetta dello Sport

Retroscena Cds - ADL è arrabbiato di brutto: reazione diversa da Garcia Tutto Napoli

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, sbollita l’arrabbiatura del mercoledì sera, ieri De Laurentiis è apparso tranquillo e disponibile ...Ultimissime Calcio Napoli - Tutti a rapporto a Castel Volturno. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, ieri Aurelio De Laurentiis ha convocato Rudi Garcia e buona parte del suo staff nell’ufficio. I ...