Napoli | esce dal supermercato e viene investita | gravissima una 48enne

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Drammatico incidente a, in via Provinciale Botteghelle di Portici, zona Ponticelli, dove una donna di 48 anni è statada un’auto all’esterno di un. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale del Mare da circa quattro giorni. A riportare la notizia è Il Mattino.fuori dal: è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.