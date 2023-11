Napoli-Empoli | out un titolare per infortunio? C’è la notizia definitiva

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Verso l’impegno in campionato di domenica, per Rudi Garcia arrivano notizie dall’infermeria: novità sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Bisogna dimenticare la prestazione poco convincente della squadra contro l’Union Berlino. Agli azzurri serviva una vittoria per potersi praticamente considerare ad un passo dal raggiungimento degli ottavi di finale. Al Maradona i partenopei sono usciti con un punto soltanto e questo significa che per la qualificazione matematica al prossimo turno servirà una vittoria obbligatoria contro il Real Madrid o contro il Braga, nell’ultima giornata del girone. Perché il risultato maturato contro l’Union Berlino è visto così negativamente? La risposta è semplice: adesso la vittoria in Champions dovrà arrivare a ridosso di un calendario ostico tra campionato e coppa che sarà composto da cinque partite e che inizierà alla ripresa dopo la sosta con l’Atalanta a ...