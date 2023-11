Napoli-Empoli | Garcia pensa al turnover | pronti Ostigard ed Elmas Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilfaràcon l’, con Olivera che potrebbe partire titolare al posto di Mario Rui. Sarebbe una richiesta “dettata dall’alto”, direttamente da De Laurentiis. Queste le parole della: “Stop ai fedelissimi. Aurelio De Laurentiis vuole vedere qualcosa di diverso. Non ha mancato di sottolinearlo, nel confronto che ha avuto ieri a Castel Volturno con Rudi, successivo alla prestazione deludente con l’Union Berlino. Tanto possesso palla, ma poche occasioni. Il dominio del gioco non si è tradotto nel risultato atteso, considerando la crisi dell’avversario che sembrava senza fine, reduce da dodici sconfitte di fila in tutte le competizioni. Eppure, i tedeschi hanno approfittato di un ...