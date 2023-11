Napoli | De Laurentiis | Summit con Garcia Da Castel Volturno arriva una voce

(Di venerdì 10 novembre 2023) Aurelio Decone i dirigenti azzurri, il patron azzurro impartisce disposizioni solo con Chiavelli. Notizie calcio– Dopo la tensione del post-partita-Union Berlino, Aurelio Desembra aver ritrovato la serenità, ma non senza riserve. Il presidente delha convocato uncon l’allenatore Rudie i dirigenti per discutere le prestazioni della squadra e le strategie future. La Gazzetta dello Sport riporta un Depiù calmo ma esigente, ma sottolinea un clima di sfiducia che potrebbe portare a cambiamenti significativi all’interno del club. Denon si fida più di nessuno? Nonostante la calma apparente, le azioni di De ...

... nonché punti fondamentali nella rincorsa al ricchissimo Mondiale per club Italian film producer, owner and chairman of Italian football clubAurelio Deattends the '130 years of Il ...

Napoli, De Laurentiis non allenta il pressing su Garcia La Gazzetta dello Sport

Il Napoli, ieri, è tornato subito in campo dopo la Champions. A Castel Volturno c’era anche De Laurentiis. Garcia è ripartito dagli errori di martedì, ha preso in esame il gol subito, lavora sui detta ...«Che ci fa il Frosinone in Serie A». In principio a chiederselo fu Lotito, poi venne anche De Laurentiis. Ma sembra passata un'era. Il tempo è stato galantuomo.