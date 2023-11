Napoli | bimbo di 6 anni beve integratore e finisce in ospedale con ustioni a gola e stomaco

Torre del Greco,in shock anafilattico: salvato dai carabinieri Corsa disperata in ospedale a bordo della gazzella

Bimbo beve integratore alimentare e viene ricoverato con ustioni a ... Fanpage.it

Bambino beve integratore e finisce in ospedale con ustioni alla gola e allo stomaco: choc in Campania ilmattino.it

Ha ingerito un integratore alimentare ed è finito ricoverato in codice rosso al pronto soccorso. È accaduto ad un bimbo di sei anni in Campania che ha riportato ustioni alla gola e ...StampaHa ingerito un integratore alimentare ed è finito ricoverato in codice rosso al pronto soccorso. E’ accaduto ad un bimbo di sei anni in Campania che ha riportato ustioni alla gola e allo stomaco ...