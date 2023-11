Naomi Osaka annuncia il ritorno | deciso il torneo da cui partire dopo lo stop per maternità

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023)hato la data del proprio rientro agonistico. La tennista giapponese tornerà in scena al WTA di Brisbane, che si disputerà sul cemento australiano dal 31 dicembre al 7 gennaio (si tratta di undi avvicinamento agli Australian Open, primo Slam della stagione). La ex numero 1 al mondo tornerà così a disputare un evento nel circuito professionisticoloper gravidanza: la 26enne è diventata mamma della piccola Shai lo scorso 12 luglio.ha vinto quattro Slam in carriera: US Open nel 2018 e nel 2020, Australian Open nel 2019 e nel 2021. Proprio il secondo sigillo a Melbourne rappresenta la sua ultima affermazione in ambito professionistico, successivamente ha faticato a ottenere risultati di un certo prestigio ...