Musicoterapia e autismo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sappiamo che negli ultimi anni è aumentato il numero di bambini con disturbi dello spettro autistico e come lapuò agire procurando benefici ai bambini affetti da questa patologia. A parlarne, in occasione della Giornata Europea dellache si celebra mercoledì 15 novembre 2023, è la Presidente dell’Associazione Italiana Professionisti della(AIM)

Tra i servizi più importanti della struttura, che condivide le mura e l'anima con Zecchino d'Oro, i percorsi di. Nel 2022 sono state oltre 1.700 le ore dedicate a questa disciplina, ...

"La musicoterapia può essere un'importante risorsa per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, è infatti capace di ridurre lo stress e migliorare le capacità comunicative, relazionali e ...Per rendere omaggio ai piccoli miracoli che la musica ci ha mostrato in questi anni.» L’OSSERVATORIO DI ANTONIANO SU AUTISMO E MUSICOTERAPIA. «Le diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico sono in ...