Musei | Fondazione Banco Napoli e Università Vanvitelli promuovono una giornata di studio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Venerdì 17 novembre alle 9,30 IlCartastorie, Museo dell’Archivio Storico deldi, ospita ladi“Dietro la facciata. Quali realtà, quali scelte, quali professionisti per idegli enti locali”. Piccoli, medi e grandilocali e istituzionali, negli ultimi anni, hanno assistito a significative modifiche normative e preso atto di un ampio dibattito nazionale che richiede cambiamenti cui non sempre gli istituti museali in oggetto hanno potuto rispondere positivamente. A cura di ANMLI e del DiLBeC (Dipartimento di Lettere e BB.CC.degli Studi della Campania “Luigi”), ladedicata alla memoria di Anna Maria Visser, archeologia, storica dell’arte, docente ...