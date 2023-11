Muore investita da un’autogru mentre attraversa la strada | aveva 59 anni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 novembre 2023) Drammatico incidente ad Alghero, in piazza Sulis: una donna di 59è statada un autogru ed è morta sul colpo. Lavorava in un liceo classico.leggi anche: Incidente e fiamme, mezzo va a fuoco sull’A1 Caterina Mariani, 59, stavando laquando il mezzo l’ha colpita in pieno. Si trovava in piazza Sulis: nulla ha potuto fare per evitare il mezzo pesante, che l’ha travoltava le strisce pedonali. Mariani lavorava nel vicino liceo classico. Sul posto carabinieri, vigili e polizia locale: il mezzo è stato posto sotto sequestro, per meglio comprendere la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da The Social Post.