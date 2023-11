... non voglio dire che debba avere sempre ragione su, ma i risultati parlano per lui e dicono di sì e tante cose che dice sono vere e funzionali - ha detto- . Concordo sul fatto che i ...

Motta, tutto quello che dice Ancelotti è da ascoltare Agenzia ANSA

Thiago Motta 'Rispetto per Fiorentina, restare uniti e dare tutto' Tiscali

Le parole di Motta in conferenza Ad introdurre la sfida ... ma per sfidare alla pari squadre come la Fiorentina bisognerà continuare a dare tutto. Non so dove saremo tra due o tre mesi, pensiamo ...Thiago Motta è pronto al grande salto: il suo futuro sarà in una big. Annuncio in conferenza del tecnico del Bologna, ecco tutti i dettagli. Avvio di stagione incredibile per il Bologna che lotta per ...