MotoGP | Puig team manager Honda | “Aldeguer sostituto di Marquez nel 2024? Notizia falsa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Intervenuto a Dazn Spagna, ildelufficialeinAlbertoha smentito la possibilità di sostituire Marccon Fermin. Il pilota spagnolo, protagonista in Moto2 con ilSpeed Up Racing, non prenderà dunque il posto del Cabroncito nel. “Non ho idea da dove sia uscita talevisto che è del tutto. Ho chiesto informazioni anche aldima lui non mi ha saputo rispondere – ha detto, che poi si è espresso anche in merito al possibile arrivo di Pol Espargaro, ai saluti con ilGASGAS Factory Racing Tech3 – Si tratta di una ...