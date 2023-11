(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo una settimana di pausa latorna a correre in, con il via a un tour de force senza precedenti. Tre, infatti, sono le gare che dividono i piloti dalla fine della stagione, con la corsa al titolo piloti apertissima tra Francesco Bagnaia e Jorge Martín. Una lotta interna al team Ducati, tra quello factory di Pecco e il satellite Pramac di Martínator, con lo spagnolo che farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote all’italiano. E Sepang è la prima del trittico che consegnerà all’uno o all’altro il titolo. Inizia il tour de force dellaDa rimontante a rimontato, una stagione dopo? Francesco Bagnaia si augura di no, ma Jorge Martín è in una condizione super e lo scherzetto per il ducatista potrebbe essere dietro l’angolo. A un anno di distanza dal colpaccio contro Quartararo, al quale aveva recuperato 90 punti ...

...e Martin - con Marco Bezzecchi ad osservare nel ruolo di terzo incomodo - a tenere banco in casa Ducati in questo intensissimo trittico finale della stagione che si apre questo weekend in, ...

MotoGP Malesia, dove seguire Sprint e gara: gli orari in Tv QuiFinanza

MotoGP, Gp Malesia: dove vedere in tv la gara di Sepang, orari e info Virgilio Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prime prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP della Malesia - Numeri e statistiche del GP della Malesia Buongiorno e bentrovati ...Il campionato MotoGP 2023 è alle battute conclusive, mancano solo tre gran premi e la corsa al titolo è apertissima. Francesco Bagnaia arriva in Malesia da leader della… Leggi ...