MotoGP | Jorge Martin | “Nel time-attack ho ancora margine | l’importante era arrivare in Q2”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023)comincia con il piede giusto la tre giorni di Sepang e firma il secondo miglior tempo assoluto del venerdì in occasione delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Malesia 2023, terzultimo round stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è inserito a meno di due decimi dal leader Alex Marquez, dimostrando comunque un ottimo potenziale sia sul giro secco che sul passo. “Mi sono sentito competitivo dalla mattina e molto forte nel pomeriggio. Abbiamo dovuto cambiare un po’ la strategia perché temevamo l’arrivo della pioggia. Non avevo una gomma nuova all’inizio delle prove, quindi ho dovuto abortire il secondo run. Ma nel complesso sono riuscito a guidare in 57, che è un tempo ottimo. Anche in termini di passo sono forte, quindi vediamo se domani riusciamo a fare un piccolo step“, il commento di ...