MotoGP GP Malesia | Marini | “Oggi mi aspettavo di più”

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Midi più dalla giornata di, in generale le condizioni dell’asfalto sono molto diverse dai test. Non c’è gomma sulla pista e, senza grip, tutto è molto più complicato. Nelle seconde libere mi sono trovato meglio, ma non sono stato davvero competitivo”. Lo ha detto Lucadopo le prove libere del Gp dellaa Sepang. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team si è piazzato al sesto posto centrando la qualificazione diretta alla Q2. “Adesso torniamo sui dati, guardiamo ad Alex (Marquez ndr) cheè stato molto veloce e cerchiamo di chiudere il gap. Le prime due file in qualifica sono sempre l’obiettivo”, ha aggiunto. Nona posizione per Marco Bezzecchi: “Sono felice in generale, soprattutto per quanto riguarda il passo gara – il suo commento – Speravo ...