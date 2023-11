MotoGP GP Malesia 2023 | Marc Marquez | “Ritmo buono | ma la velocità sul giro non c’è”

(Di venerdì 10 novembre 2023) “In alcune piste abbiamo lasule non il, ma qui è il contrario: il nostroè abbastanza, ma lasulnon c’è. E’ stato il giorno che ci aspettavamo, quindi non è una grande sorpresa. Ho iniziato bene entrambe le sessioni ma non sono riuscito a trovare quel qualcosa in più quando siamo passati al time attack. Le qualifiche saranno molto importanti, quindi continuerò a dare il 100% per vedere cosa è possibile fare in Q1?. Cosìcommenta la deludente 15esima posizione nelle libere del venerdì al GP disul circuito di Sepang. SportFace.

Jorge Martin si conferma a proprio agio sul circuito di Sepang , chiudendo le pre - qualifiche con il 2° tempo alle spalle di Alex Marquez. Un inizio positivo per lo spagnolo, che inprosegue la caccia al leader del Mondiale Pecco Bagnaia. 'Cambiato strategia, ho avuto un po' di stress' ' Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro . Siamo stati condizionati sulla gomma al ...

LIVE MotoGP, GP Malesia 2023 in DIRETTA: Martin domina come sempre, Bagnaia non cerca il tempo. Alle 8.00 le FP OA Sport

MotoGP Malesia libere: Alex Marquez sorprende tutti, Martin è 2°, Bagnaia 8° in Q2. Aprilia di Espargaro a fuoco, immagini Virgilio Sport

Il manager HRC spiazza tutti con un'intervista in cui dice chiaramente che la scelta del compagno di Mir è ancora in alto mare. Il commento di Puig a tutti i nomi usciti: Aldeguer, Diggia, Marini, Vin ..."Non dipende dalla Honda, il problema è che in un anno, con soli 5 giorni di test, non hai tempo. Sicuramente come pilota ho l'obiettivo di andare in un team ufficiale e di sviluppare una moto, ma ci ...