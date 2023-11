MotoGP GP Malesia 2023 | Bagnaia | “Uno dei miei venerdì migliori C’è feeling con la moto”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Peccocentra l’ottavo posto nella seconda sessione dela Sepang ed entra nel Q2 in vista del programma di sabato con qualifiche e Sprint Race. “Questo è stato uno deida tempo. Mi trovo bene, con le usate sono stato molto veloce, nel primo time attack sono andato bene, nel secondo un po’ mi è sfuggito. Ilè così importante, nel passo gara siamo forti, Alex Marquez sta, invece, messo meglio nel giro secco”, ha dichiarato il leader del Mondiale. “Questo week-end c’è un setting migliore, mi sono trovato meglio e tutto viene di conseguenza. In genere in ogni Gp fatichiamo un po’, oggi abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto piccole modifiche rispetto alla Thailandia ma stavolta è andato tutto perfetto fin da subito”, ha concluso il pilota della Ducati. SportFace.

SEPANG () - Lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), con il tempo di 1'57"823, ha chiuso in testa la Practice dinel venerdì del Gp di, anticipando anche il connazionale Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), il primo a scendere sotto 1'58" ed assoluto dominatore delle FP1. Terzo Jack Miller (Ktm) ...

In Malesia il pilota del team Gresini Racing MotoGP™ firma il riferimento del venerdì: secondo il connazionale targato Prima Pramac Racing, terzo Miller