MotoGp | Alex Marquez guida le libere | Martin meglio di Bagnaia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Prima giornata di provea Sepang. E'(Ducati Gresini) il più veloce, nelle pre - qualifiche della Malesia con 1:57.823, ma l'attenzione è tutta per il duello tra. ...

Prima giornata di prove libere a Sepang. E'Marquez (Ducati Gresini) il più veloce, nelle pre - qualifiche della Malesia con 1:57.823, ma l'attenzione è tutta per il duello tra Martin e Bagnaia. Lo spagnolo è secondo, l'italiano (che lo ...

MotoGP, Alex Marquez beffa Martìn in FP2 a Sepang: Miller 3°, Bagnaia in Q2 GPOne.com

MotoGp Malesia, prove libere: Alex Marquez il più veloce, poi Martin. Bagnaia è 8° Corriere della Sera

SEPANG - Le Libere del GP della Malesia hanno visto Francesco Bagnaia chiudere con l'ottavo tempo. Il discreto risultato ha motivato il campione del Mondo della MotoGP: "Questo weekend siamo partiti c ...MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini - Fabio Di Giannantonio non è riuscito a centrare l'accesso diretto in Q2 a Sepang, teatro del Gran Premio della Malesia, dove ha chiuso 14esimo. Il pilota roma ...