Moto3 | GP Malesia 2023 | Furusato il più veloce nella FP2 Buon terzo posto per Bertelle

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si alzano i tempiFP2 del Gran Premio della, appuntamento numero diciotto del Motomondialedi. Sul caldo tracciato di Sepang infatti nessuno è riuscito a migliorare i 2:12:065 segnati da Masiàprima sessione, anche se non sono mancati dei risultati interessanti. Il piùdel turno è stato Taiyoche, in sella alla sua Honda Team Asia, ha registrato il crono di 2:12.51, posizionandosi davanti a David Alonso (Gaviota GASGAS Aspar Team), secondo con un gap di +0.037. Ottima prestazione poi per il centauro italiano Matteo(Rivacold Snipers Team), il quale ha centrato la terza piazza a+0.052. Il già citato leader del Mondiale Masià nel secondo segmento non è andato oltre la settima posizione, ...

... Zona Rossa Orari MotoGP TV82023 su SKY e NOW Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su SKY e NOW in diretta. Venerdì 10 novembre Ore 1.55: prove libere 1Ore 2.45: ...

Oggi, venerdì 10 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, do ...Gli Orari MotoGP TV8 Malesia 2023 e in diretta SKY e NOW per vedere le qualifiche, la Sprint e la gara con Moto2 e Moto3.