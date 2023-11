Moto | Malesia; a Alex Marquez le seconde libere | 8 o Bagnaia

E' di Alex Marquez il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del gp della. Con il tempo di 1:57.823 il pilota del team Gresini, scalza Jorge Martin dal primato. Terzo crono a +0.409 per Jack Miller. Ottavo tempo per la Ducati del campione del mondo in carica ...

MotoGP GP Malesia, i momenti salienti delle Libere da Sepang La Gazzetta dello Sport

Pre-qualifiche, Marquez il più veloce. 8° Bagnaia Sky Sport

La MotoGP torna in pista questo fine settimana, con la diciottesima gara della stagione 2023. L’appuntamento è sul circuito di Sepang, per il Gran Premio di Malesia. Ecco gli orari TV delle prove, del ...SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), con il tempo di 1’57823, ha chiuso in testa la Practice di MotoGP nel venerdì del Gp di Malesia, anticipando anche il connazi ...