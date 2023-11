Morto Frank Borman | astronauta della Nasa al comando dell’Apollo 8

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 10 novembre 2023) caption id="attachment 351060" align="alignleft" width="150"/captionE'a Billings in Montana a 95 anni, l'almissione Apollo 8 del 1968."Oggi ricordiamo uno dei migliori. L'era un vero eroe americano. Tra i suoi numerosi successi, ha servito come comandantemissione Apollo 8, la prima missione dell'umanità attorno alla Luna nel 1968. Il suo amore per l'aviazione e l'esplorazione è stato superato solo dal suo amore per sua moglie Susan", lo ricorda l'amministratoreBill ...