Morto Davide Renne | direttore creativo di Moschino | aveva 46 anni L’incarico a metà ottobre

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – Èoggi, a Milano, ildi. Lo stilista, cheassunto il ruolo didella griffe del gruppo Aeffe solo pochi giorni fa, il primo novembre scorso,46. La notizia della scomparsa è stata annunciata “con profondo cordoglio e grande tristezza” dalla Maison. “Non ci sono parole per descrivere l’incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico – afferma Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe -.si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è ...