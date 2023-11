Monza | Pessina | «Prima la salvezza | poi penseremo al resto»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Matteo, centrocampista del, ha così parlato degli obiettivi stagionali della formazione brianzola A Sportmediaset, Matteoha così parlato degli obiettivi stagionali del suo. LE PAROLE – «L’obiettivo principale è quello di conquistare la. Come dice il dottor Galliani deve arrivare ilpossibile, alloraanche ad altro. Siamo messi bene in classifica, ma siamo a poco più di un quarto del campionato. Abbiamo bisogno di tenere questa media, tutte le squadre sono vicine».

Matteo, centrocampista dele della Nazionale italiana, è stato intervistato da Sport Mediaset riguardo all'andamento della squadra brianzola, di cui è capitano. In primis gli è stato chiesto ...

Monza, morale alto contro il Torino Il morale è buono, la classifica pure. Il Monza arriva all’impegno di sabato 11 novembre alle 20.30 all’U Power contro il Torino forte del nono posto in classifica ...In primis gli è stato chiesto se la vittoria con l’ Hellas Verona potesse essere la svolta per la stagione attuale. “ Sì, ma possiamo dirlo di tutte le vittorie. Quando arrivano i tre punti dopo ...