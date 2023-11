Monza in campo con maglie contro la violenza sulle donne

(Di venerdì 10 novembre 2023) In occasione della partita-Torino dell’11 novembre, i giocatori di ACscenderanno incon unatta speciale che “dà voce” allevittime di, per sensibilizzare gli uomini sul crescente problema sociale. L’official sponsor del club Motorola ha infatti messo a disposizione il proprio spazio sul petto delledei biancorossi, per ospitare testimonianze rappresentative di vittime diche si sono rivolte a Telefono Rosa. Nella parte frontale dellette di ACal posto del logo del brand Motorola il messaggio che rappresenta l’intera campagna di sensibilizzazione: “Era l’uomo dei miei sogni, oggi è il mio incubo”. A supporto della campagna, sono state sviluppate ...

