Monterossi 2 | la recensione | nuovi casi | vecchio sarcasmo per Fabrizio Bentivoglio

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ladi2, la seconda stagione della serie di Prime Video dal 10 novembre, diretta da Roan Johnson e tratta dai romanzi di Alessandro Rebecchi, con protagonista unsempre più diviso tra disilluso autore televisivo e curioso detective dilettante. Gli investigatori per caso in tv funzionano sempre più dei poliziotti ufficiali in divisa perché uniscono la quotidianità da persone comuni all'avventuroso immergersi in qualcosa di più grande e pericoloso di loro. Una combo che appassiona e intrattiene, avvicinandosi di più al genere giallo che a quello propriamente poliziesco e procedurale. L'ultimo in ordine di tempo in Italia è sicuramente Carlo, interpretato dall'amato, che in una location meno usuale ...