Montemesola | la PolStrada in Piazza con il pullman azzurro per insegnare l’educazione stradale

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’Amministrazione Comunale di, in collaborazione con l’Associazione ATO di Martina Franca, per ricordare e onorare chi ha perso la vita a seguito di un incidentee ha donato i propri organi per salvarne delle altre, ospiterà anche quest’anno, ilmultimediale della Polizia, attrezzato per informazioni e prevenzione da parte del personale della Polizia, a favore degli alunni ed allievi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, e lo Stand di Educazionedel Motoclub San Martino. Come ogni anno ormai, il Motoclub San Martino di Martina Franca apporta un contributo agli alunni delle nostre scuole, organizzando degli incontri sulla sicurezza. Il sindaco Ignazio Punzi: “È ...