Moneta dal nulla e transizione green | la ricetta delle élite per impoverirci

(Di venerdì 10 novembre 2023) Qualche giorno fa Francesco Simoncelli ha pubblicato un post su X piuttosto misterioso in cui affermava che dopo lo sganciamento dal LIBOR, lo zio ricco (gli Stati Uniti) sta godendosi i nipotini poveri (le altre nazioni del mondo) che si scannano tra loro. Incuriositi, lo abbiamo contattato chiedendo di chiarire sia i fatti a cui fa riferimento che il contesto storico che ha portato alla situazione da lui descritta. Francesco ci ha mandato una montagna di documentazione, da cui abbiamo deciso di estrarre i passaggi principali, che spiegano chiaramente come gli Stati Uniti rappresentano oggi il luogo prediletto dai capitali finanziari in fuga da altrove e, nonostante le storture della pianificazione centrale, restano il miglior luogo al mondo in cui fare impresa e, per gli imprenditori, coglierne i legittimi frutti. Periodo diMARCO HUGO ...