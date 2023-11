Modena | Bianco | «Samp da Serie A | Pirlo farà una grande carriera»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le parole di Paolo, allenatore del, alla vigilia della sfida diB contro ladoria. I dettagli Paolo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladoria. OBIETTIVI – «Laè una squadra forte costruita per occupare zone di classifica diverse da quella attuale. È in crescita ed ha giocatori di categoria superiore oltre che un allenatore cheuna. Giocano con il 4-3-2-1, noi dovremo adattarci e fare la nostra partita. Affrontiamo un match difficile, noi siamo pronti e carichi di consapevolezza. È da luglio che batto molto sull’atteggiamento che la squadra deve avere, in B è importantissimo».

