Mo | Onu | ' indagine sul bombardamenti israeliano di Gaza'

(Di venerdì 10 novembre 2023) Washington, 10 nov. (Adnkronos) - Il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite ha sollecitato un'su quello che definisce l'uso da parte di Israele di “armi esplosive ad alto impatto” a, che starebbero causando una distruzione indiscriminata. Volker Turk, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha affermato che Israele deve porre fine all'uso di tali armi nell'area densamente popolata.ospita 2,3 milioni di palestinesi, metà dei quali sono stati sfollati a causa dei combattimenti dell'ultimo mese. Turk ha dichiarato in una conferenza stampa durante una visita ad Amman che l'uso di queste armi “sta chiaramente avendo un impatto devastante sul piano umanitario e sui diritti umani”. “Gli attacchi devono essere indagati… Abbiamo seri dubbi che non si tratti di attacchi sproporzionati in violazione ...