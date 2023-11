(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Cairo, 10 nov. (Adnkronos) - Lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani ha lasciato questa mattina ile si sta dirigendo al Cairo perche dovrebbero concentrarsi suldi alcunidetenuti da Hamas. L'è accompagnato dal primo ministro e ministro degli affari esteri del, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, e da una delegazione ufficiale, si legge in una dichiarazione del sito web del governo.

... secondo fonti della presidenza francese, il presidente ha anche avuto dialoghi telefonici con il leader egiziano Abdel Fattah al - Sissi e l'del, Tamim ben Hamad Al - Thani ma a Parigi i ...

Mo: emiro Qatar in viaggio per l'Egitto per colloqui su rilascio ostaggi La Gazzetta del Mezzogiorno

Conversazione telefonica del Presidente Meloni con l'Emiro del Qatar Governo

È quanto ha affermato il premier israeliano in un'intervista a Fox News — Sei morti in un attacco israeliano sul complesso ospedaliero di Shifa — TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...Le ultime news di venerdì 10 novembre sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta.