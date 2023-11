Mo | centinaia di manifestanti pro-Hamas radunati a Teheran

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023), 10 nov. (Adnkronos/Dpa) -disi sonooggi in piazza Palestina, nel centro di, a sostegno di. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa statale iraniana Irna. I video pubblicati dall'agenzia mostrano ial raduno organizzato dal governo con bandiere palestinesi e bandiere della milizia filo-iraniana Hezbollah. Ali Fadavi, vice comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha elogiato la lotta dicontro Israele dicendo ai sostenitori: "Abbiamo fede e siamo pienamente preparati per quando verrà annunciato l'ordine di usare tutti i mezzi contro il nemico". Nelle ultime settimane, la leadership militare e politica della Repubblica Islamica ha ripetutamente minacciato ...