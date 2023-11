Mirino in Brasile | il Napoli punta il classe 2003 | le cifre

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ildeve ritrovare continuità nelle vittorie, in attesa, qualche sviluppo interessante potrebbe provenire dal calciomercato invernale. La fase difensiva deltargato Rudi Garcia continua a stentare come dimostrato dal goal preso contro l’Union Berlino ieri sera. Una rete, quella dei tedeschi, che rappresenta al meglio l’incapacità nel rimaner legati dei reparti partenopei, totalmente scollegati gli uni dagli altri, con un solco preoccupante nello specifico, tra centrocampo e difesa. Al di là di ogni aspetto tattico, la mancanza di Minjae Kim, migliore difensore dello scorso campionato e protagonista assoluto dello scudetto, si sta sentendo, nonostante l’impatto positivo di Natan, che seppur con prestazioni non paragonabili a quelle del fenomeno coreano, non ha mai sfigurato in maglia azzurra. Fase difensiva in crisi, ADL ricorre al ...