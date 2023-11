Minori non accompagnati | il Mosap incontra il Presidente della Regione Lazio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si è tenuto questo pomeriggio un incontro tra ilrappresentato da Fabio Conestà e Franco Zucchelli, rispettivamente segretario generale e segretario generale aggiunto, con il governatoreFrancesco Rocca. Il tema centrale del colloquio è stato quello deinonche si accampano oramai da tempo nei commissariatiCapitale, distogliendo il personale di polizia dal controllo del territorio. Una situazione – come ha più volte rilevato Conestà – che si ripercuote negativamente sulla sicurezza, in quanto i poliziotti chiamati a fare da balia, vengono meno al loro servizio su strada. Il, ascoltate con attenzione le istanze del ...

... provenienti da oltre 20 paesi,solo europei. L'appuntamento scientifico in corso a San Marino, ... per ragioni diverse, hannoopportunità di accesso ai progressi nel campo dei deficit visivi ...

Minori non accompagnati, presenze in forte crescita Avvenire

In Italia 23mila minori stranieri non accompagnati. In Sicilia il 25 per cento del totale nazionale MeridioNews - Edizione Sicilia

Il derby è una partita in cui tutto si azzera, ogni valore, ogni schema, ogni tattica e ogni pensiero, ma in cui allo stesso tempo ogni minimo dettaglio può fare la differenza.Secondo le leggi in vigore, non è possibile, infatti, pignorare il minimo vitale, che è pari appunto al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro. Per esempio, l’importo ...