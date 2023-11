Minaccia alla Rai | la furia di Pino Insegno | “Ecco cosa voglio!”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 novembre 2023) A restare in panchina,non ci pensa proprio. E pare proprio che il vero “mercante in fiera” è quello che adesso si gioca tra la Rai e. All’indomani della bocciatura del conduttore per la prossima edizione dell’Eredità, sollecitata dsocietà di produzione del programma, Banijay, e accolta dRai (dopo i pessimi risultati del suo Mercante in fiera in termini di ascolti), il suo manager, Diego Righini, fa sapere che il suo assistito accetterebbe volentieri un’altra conduzione importante “Il contratto diè blindato e riguarda la conduzione de Il mercante in fiera e L’eredità, o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di Affari tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché ...