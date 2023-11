"Mille euro se ci fai assumere un tuo amico". La campagna della ditta di trasporti per trovare nuovi autisti

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023)cercansi. La figura dei conducenti di autobus è diventata difficile da reperire sul mercato, e così c’è chi prova nuove strategie per attrarre lavoratori. Come Autoguidovie, nota società lombarda di trasporto pubblico, che ha deciso di investire sulla rete di contatti di chi già lavora in azienda: «Se conosci un conducente pronto a unirti alla nostra squadra, mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di», si legge nel testonuova “-acquisti” lanciata dalla società, che opera nelle zone di Pavia, Cremona, Monza e nel Milanese, ma anche in alcune zone di Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Il premio per la segnalazione andrà dunque nelle tasche di chi già lavora per Autoguidovie. Ma alcuni ...