...ex militare israeliano Yair Klein addestrò tanto i gruppi paramilitari colombiani quanto le... Il presidente punta a fare breccia sulle classimostrando un sostegno incondizionato a un ...

Milizie popolari nelle aziende di Stato: l'ultima mossa della Cina ilGiornale.it

L'ARCIPELAGO DELLE MILIZIE PALESTINESI Limes

D. La Striscia di Gaza è stata messa a ferro e fuoco come risposta al 7 ottobre. Per scovare i terroristi nei cunicoli si uccidono anche i civili palestinesi, la metà dei morti sono bambini.La guerra scatenata da Hamas contro lo stato ebraico non è basata su rivendicazioni territoriali per il fronte palestinese.