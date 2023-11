Milano | il murale con Anna Frank vandalizzato con scritta Free Gaza

(Di venerdì 10 novembre 2023) In meno di 24 ore sono state vandalizzate le due opere di aleXsandro Palombo contro l'antisemitismo apparse ieri a. La prima opera - in piazza Castello - che ritraevache piange con la bandiera d’Israele tra le mani è stata cancellata e poi ricoperta con grandi scritte «» , mentre al suo fianco è rimasta intatta la bambina palestinese che sul volto ha la...

