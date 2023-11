Milano | due nuove case museo per il Fai | presentate Casa Crespi e Casa Livio

(Di venerdì 10 novembre 2023), 10 nov.(Adnkronos) -si arricchisce di duee duecollezioni:e Collezione Bagutta ee Collezione Grandi, recentemente donate al Fai-Fondo per l'ambiente italiano Ets. La Fondazione le aprirà al pubblico nel 2026 proponendole come luoghi non solo da conoscere, ma anche da vivere. Dueimportanti donazioni, che aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Le donazioni, che parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano, sono accompagnate da una dote che ...

La 39enne era madre dibambini, avuti da una precedente relazione. Nei giorni precedenti alla tragedia, il padre della donna aveva denunciato la sua scomparsa. Iscriviti alla newsletter - - > - - ...

Milano, due feriti in rissa in Darsena e un accoltellato in corso Como Sky Tg24

Folle rissa a Milano: due uomini accoltellati alla gola e alla spalla (poi uno 'scappa' dall'ospedale) MilanoToday.it

L'arrivo di Paloma in casa di Fedez e Chiara Ferragni ha riportato il sereno e la coppia non fa che scherzare tra dirette e storie su Instagram.Riaperto il tratto dell’A8, compreso tra Legnano e Origgio ovest in direzione Milano, precedentemente chiuso a seguito di un incidente all’altezza del km 13 che ha visto coinvolto un camion e due auto ...