Milano-Cortina 2026 | Attilio Fontana | “Pista da bob? Aspettiamo la relazione sulle proposte del Piemonte”

E sulla pista da bob per2026: 'Non c'è nessuna resa, si sta lavorando. La decisione finale verrà presa dalla Fondazione, il Governo dovrà eventualmente fare degli atti propedeutici, ...

Il Ministro Abodi a Casa Biscardi: dal derby a Milano-Cortina 2026 Corriere dello Sport

Il miglior ristorante italiano del 2023 si conferma l'Osteria Francescana a Modena di Massimo Bottura, seguita da Uliassi a Senigallia e D'O a Cornaredo, secondo la classifica 50 Top Italy. Nel segmen ...In esclusiva su 7Gold il Ministro per lo Sport e i Giovani si racconta a tutto tondo: "Il futuro si costruisce sulle testimonianze del passato" ...